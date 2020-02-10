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أحمد عيد يتغزل في حازم إمام

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:12 ص
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لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
الفجر الرياضي
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كشف أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك الشاب ، عن شعوره بمزاملة حازم إمام قائد الأبيض، ودوره معه خلال الفترة الأخيرة.

وقال عيد، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "حازم إمام أفضل ظهير أيمن في إفريقيا وشرف كبير لي اللعب معه، والتدرب معه والمشاركة على حسابه على سبيل المثال".  

وأضاف "حازم إمام ينصحني كثيرا ويزيد من خبراتي ويتحدث معي بشكل مستمر في التدريبات وخارج التدريبات". وعن مباراة الإسماعيلي، رد قائلًا: "كنا رجالا على قدر المسؤولية في المباراة".

 وواصل: "الانتصار سيكون دافعا كبيرا لنا قبل مواجهة الترجي في السوبر".

 واختتم: "كل تركيزنا على السوبر من أجل التتويج باللقب من أجل الجماهير".
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