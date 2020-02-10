أمانى بلور بالحجاب على السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار







ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من النجمة السمراء الشابة "زازي بيتز"، و"تيموثي شالميت"، و"ويل فيريل"، و"جال جادوت"، و"ميندي كالينج"، و"جوليا لويس".



وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "الأوسكار"، عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، أن حفل الأوسكار في دورته رقم 92 من عام 2020 الجاري، سيقام بدون مقدم أو مضيف، وذلك للعام الثاني على التوالي.



وحظي فيلم "جوكر" للنجم واكين فينيكس، بالنصيب الأكبر من الترشيحات، بترشحه لإجمالي 11 جائزة، ومن بعده في المركز الثاني جاء كل من فيلم the Irishman وفيلم 1917 بحصدهما لـ 10 ترشيحات.















نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، لقطات من وصول السورية "أماني بلور" للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري، ومعها صناع فيلمها الوثائقي "الكهف" والذى ينافس على جائزة أفضل فيلم وثائقى.