عاجل.. الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 908 حالات وإصابة 40 ألفا

أعلنت السلطات الصينية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 908، وذلك في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل.





وكما أكدت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 40 ألفا.



