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عاجل.. الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 908 حالات وإصابة 40 ألفا
الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:00 ص
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عبد الله الميهي
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أعلنت السلطات الصينية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 908، وذلك في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل.
وكما أكدت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 40 ألفا.
يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الطبية الخميس، وفاة مواطن أمريكي يبلغ من العمر 60 عاما، وهو أول شخص غير صيني يتوفى بسبب الفيروس، وذلك في مستشفى جينينتان في مدينة ووهان الصينية.
وأعلنت السلطات في فرنسا السبت، عن اكتشاف إصابة خمسة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، مما يجعل إجمالي عدد المصابين في فرنسا 11 شخصا.
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