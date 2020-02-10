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عضو بـ"المصري للشئون الخارجية": أفريقيا من أثرى قارات العالم وشعوبها الأفقر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:38 ص
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السفير محمد الشاذلي
السفير محمد الشاذلي
أشرقت حفني
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قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي، على ارتباط استدامة السلام بالتنمية.

وأضاف الشاذلي، خلال استضافته مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أفريقيا من أثرى قارات العالم في مواردها ولكن شعوبها من أفقر شعوب العالم وهذا نتيجة للنزاعات وعدم الاستقرار الذي يؤدي لاستحالة تحقيق التنمية.

وأوضح، أن الرئيس ركز على أهمية دعم الاستقرار في الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وهي أمور يجب أن نتصدى لها بفاعلية لدعم شعوب القارة الأفريقية.

وتابع الشاذلي: "مصر طرحت فكرة إقامة قوة أفريقية لمواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية وهي خطوات إيجابية للغاية وفعالة من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي نسعى له جميعا وهو دعم الأمن والاستقرار بدول القارة".
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