خبير عسكري عن مكافحة الإرهاب: "المشوار لسه طويل يا أهل مصر"



وأضاف شهود، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنسان المصري يجب أن يستشعر أننا أمام مرحلة حرب ونواجه خصم خسيس ومتخفي ومتلون ويسعى للقضاء على سيناء وتدميرها.



وأوضح أن هناك تنسيقا جيدا بين جميع نقاط الارتكاز والتأمين على مختلف المحاور في سيناء وهو أمر مبشر بأن المصريين قادرين على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.



وتابع شهود: القوات المسلحة والشرطة المصرية قادرين على إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه وحريصة على حصر الإرهاب في منطقة شرق القناة.



ووجه حديثه للشعب المصري، قائلا: "المشوار لسه طويل يا أهل مصر وما تنجزوه هو من أجل التاريخ وفي خلال السنوات القادمة سنحكي لأبنائنا كيف استطعنا حماية بلادنا من التفتيت".

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الإرهاب لن يتوقف عن استهداف سيناء، ويقظة الإنسان المصري في سيناء أمر رئيسي لمواجهته والقضاء عليه.