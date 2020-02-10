إيمي آدمز تظهر بإطلالة فضية مثيرة على السجادة الحمراء بحفل جوائز "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"



ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من النجمة السمراء الشابة "زازي بيتز"، و"تيموثي شالميت"، و"ويل فيريل"، و"جال جادوت"، و"ميندي كالينج"، و"جوليا لويس".





وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "الأوسكار"، قد أعلنت عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، أن حفل الأوسكار في دورته رقم 92 من عام 2020 الجاري، سيقام بدون مقدم أو مضيف، وذلك للعام الثاني على التوالي.





نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجمة "إيمي آدمز" للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري.