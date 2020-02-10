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ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 23

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:31 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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أسدل الستار أمس الأحد على الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بمباراة رائعة بين ريال بيتيس وبرشلونة، شهدها ملعب "بينتو فيامارين".


وإستطاع برشلونة خطف الفوز بصعوية بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل لبرشلونة كلاً من فرانكي دي يونج وسيرجي بوسكيتس وكليمون لونجليه، بينما سجل لبيتيس كلاً من نبيل فقير وسيرجي كاناليس.


وحافظ ريال مدريد على الصدارة، برباعيته في ملعب "ألسادار" ضد أوساسونا، والتي دونها سيرجيو راموس وإيسكو ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش، كل ذلك بعد تقدم أوساسونا بهدف أوناي جارسيا.


وبدأت الجولة يوم الجمعة الماضية من ملعب "مينديزوروزا"، حين تفوق صاحب الأرض ألافيس على ضيفه إيبار بهدفين لهدف، حيث سجل لصاحب الأرض لوكاس بيريز وأوليفر بوركي، مقابل هدف فابيان أوريانا لإيبار.


وإستكملت الجولة يوم السبت بأربع مباريات، حيث تغلب ليفاني على ضيفه ليجانيس بهدفين نظيفين سجلهما روجر مارتي وروبين روتشينا، وذلك بملعب "سيوتات دي فالنسيا".


ولقى فالنسيا هزيمة مذلة أمام مضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريز"، جورجي مولينا هدفين، وخيمي ماتا هدفاً.


وتعادل بلد الوليد مع ضيفه فياريال بهدف لكل منهما على ملعب "خوزيه زوريا"، حيث تقدم لبلد الوليد روبين ألكاراز، وتعادل جيرارد مورينو لفياريال..


وحقق أتليتيكو مدريد فوزاً صعباً على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو" بهدف نظيف على ضيفه غرناطة، وجاء الهدف بواسطة أنخيل كوريا.


وإختتمت مباريات الجولة أمس الأحد بفوز إسبانيول على ضيفه ريال مايوركا على ملعب "RCDE" حيث جاء الهدف الوحيد عبر راؤول دي توماس.


وتغلب ريال سوسيداد على أتليتيك بلباو في ديربي الباسك بهدفين مقابل هدف بملعب "أنويتا"، سجل لسوسيداد بورتو وألكسندر إسحق، بينما سجل إينياكي ويليامز لبلباو.


وتغب سيلتا فيجو بملعبه "بالاديوس" على فريق إشبيلية بهدفي إياجو أسباس وسيستو، مقابل هدف وحيد للمغربي يوسف النصيري.


ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 23

1- ريال مدريد 52 نقطة

2- برشلونة 49 نقطة

3- خيتافي 42 نقطة

4- أتليتيكو مدريد 39 نقطة

5- أشبيلية 39 نقطة

6- ريال سوسيداد 37 نقطة

7- فالنسيا 37 نقطة

8- فياريال 35 نقطة

9- أتليتيك بلباو 31 نقطة

10- غرناطة 30 نقطة

11- ليفانتي 29 نقطة

12- أوساسونا 28 نقطة

13- ريال بيتيس 28 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة

15- بلد الوليد 26 نقطة

16- إيبار 24 نقطة

17- سيلتا فيجو 20 نقطة

18- ريال مايوركا 18 نقطة

19- ليجانيس 18 نقطة

20- إسبانيول 18 نقطة
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