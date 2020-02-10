أكرم حسني: فخور بمشاركتي في كليب "سقف" لرامي جمال













شارك الفنان أكرم حسني، مقطع ظهوره في فيديو كليب "سقف" للفنان رامي جمال، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".علق على الفيديو قائلاً: "لو الظروف هتسخف.. سقف سقف أوعى توقف فخور جدًا بمشاركتي في الكليب.. تقدروا تسمعوا الأغنية كاملة من اللينك اللي في البايو".وتفاعل الجمهور مع الفيديو وحصل على آلاف الإعجابات، فيما رد رامي جمال عليه قائلاً: "سليم وأبن أصل وجودك زودها حلاوة".طرح الفنان رامي جمال فيديو كليب "سقف" اليوم عبر موقع "يوتيوب" ونالت الأغنية حتى الآن نجاحاً كبيراً وحصلت على نسب مشاهدة عالية حيث حقتت حتى الآن 415,450 نسبة مشاهدة، وتعد الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا لوحدى"، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقي توما.وظهر معه في الكليب كل من أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، وصناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.