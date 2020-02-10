Advertisements
Advertisements
Advertisements

أكرم حسني: فخور بمشاركتي في كليب "سقف" لرامي جمال

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:38 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

شارك الفنان أكرم حسني، مقطع ظهوره في فيديو كليب "سقف" للفنان رامي جمال، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق على الفيديو قائلاً:  "لو الظروف هتسخف.. سقف سقف أوعى توقف فخور جدًا بمشاركتي في الكليب.. تقدروا تسمعوا الأغنية كاملة من اللينك اللي في البايو".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو وحصل على آلاف الإعجابات، فيما رد  رامي جمال عليه قائلاً: "سليم وأبن أصل وجودك زودها حلاوة".

طرح الفنان رامي جمال فيديو كليب "سقف" اليوم عبر موقع "يوتيوب" ونالت الأغنية حتى الآن نجاحاً كبيراً وحصلت على نسب مشاهدة عالية حيث حقتت حتى الآن 415,450 نسبة مشاهدة، وتعد الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا لوحدى"، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقي توما.

وظهر معه في الكليب كل من أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، وصناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.


Advertisements

أخبار تهمك

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 13 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإمارات تكشف كيفية علاجها لإحدى المصابات بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

08:51 م

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status