Advertisements
نائب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.. السوبر فى موعده
الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:16 ص
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
تحدث جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن الأنباء التى أثيرت امس حول مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
وأكد نائب اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد أن مباراة السوبر فى موعدها يوم 20 فبراير القادم.
وقال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "إلغاء السوبر كلام منتشر على الميديا، ولا نية لالغائها أو تأجيلها".
وتابع: "لجنة الانضباط لم تتخذ أي قرارات رسمية بشأن أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز".
Advertisements