نائب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.. السوبر فى موعده

تحدث جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن الأنباء التى أثيرت امس حول مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.



وأكد نائب اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد أن مباراة السوبر فى موعدها يوم 20 فبراير القادم.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "إلغاء السوبر كلام منتشر على الميديا، ولا نية لالغائها أو تأجيلها".

وتابع: "لجنة الانضباط لم تتخذ أي قرارات رسمية بشأن أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز".