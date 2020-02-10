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عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
عبد الله الميهي
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شن الاحتلال الإسرائيلي، غارات على قطاع غزة، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، موقع التل والميناء الجديد غربي خانيونس.

وكانت طالبت مصر من الإسرائيليين والفلسطينيين والأطراف المعنية، بالدراسة المتأنية لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، معربة عن تقديرها للجهود الأمريكية في هذا الشأن.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا، قالت فيه: تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف: وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها.

وتابع: تدعو مصر الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبيّن في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
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الكلمات المفتاحية

غزة غارات اسرائيل احتلال

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