لاعب ريال مدريد بعد الفوز على أوساسونا: الليجا تأتي في مثل هذه الملاعب







اعترف لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز بصعوبة مواجهة نادي ريال مدريد أمام نظيره نادي أوساسونا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب أوساسونا الدولي وأنتهت بفوز نادي ر يال مدريد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.





تعرف علي تصريحات لاعب ريال مدريد بعد المباراة:



قال لوكاس:" لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا بعد ان خرجنا من الكأس ، وأعتقد أن الفريق ظهر بشكل جيد للغاية . إنه فوز مهم جدًا خلال أسبوع صعب . الفوز بالطريقة التي فزنا بها تقول عنا الكثير الليجا تأتي في مثل هذه الملاعب ولكن أيضًا في البرنابيو وفي الكامب نو وفي كل الملاعب في السنوات الأخرى ، كان من الصعب علينا الفوز في مثل هذه الملاعب وكانت تلك هي الملاعب التي تجعلنا نخسر الدوري الاسباني نحاول عزل أنفسنا عن كل ما يقال في الخارج . نحن نعرف ما نحن عليه ، وإذا واصلنا فعل الأشياء بشكل صحيح ، فسوف نحقق أشياء عظيمة".





وأضاف نجم ريال مدريد:"كل موسم مختلف عن الآخر نحن في حالة جيدة للغاية في الليغا وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا ، وسوف نقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا نحن لا نفكر في ‏مانشستر سيتي الآن نحن لا نفكر في ذلك كثيرًا ستكون مباراة معقدة للغاية ، ولكن هناك وقت للإستعداد لذلك سيكون من الرائع لنا أن نبتعد بالصدارة بخمس أو ست نقاط لكن لن يتغير شيء . نحن نتطلع دائمًا إلى الحصول على النقاط الثلاث دائمًا . سوف أشاهد المباراة".