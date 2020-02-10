المخرج "سبايك لي" يكرم "كوبي براينت" بإطلالته على السجادة الحمراء بحفل "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"





عاجل| "أوسكار 2020 - Oscars 92nd".. كواليس ومفاجآت نارية في حفل الجوائز العالمي (تغطية خاصة عبر الفجر الفني)

وتشهد فعاليات حفل جوائز الاوسكار تقديم مجموعة مميزة من الفنانين لفقرات غنائية، هم، المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية "أيدينا مينزل"، المؤدية لشخصية "إيلسا" بفيلم الرسوم المتحركة الشهير فروزين. وتشهد فعاليات حفل جوائز الاوسكار تقديم مجموعة مميزة من الفنانين لفقرات غنائية، هم، المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية "أيدينا مينزل"، المؤدية لشخصية "إيلسا" بفيلم الرسوم المتحركة الشهير فروزين.



ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من "جورج ماكي"، و"ستيف مارتن"، والنجم "كيانو ريفز"، و"مايا رودولف" و"سيجورني وييفر"، و"أوتكارش أمبودكار"، والنجمة "سلمى حايك"، والنجمة "بري لارسون"، والمخرج "سبايك لي"، و"راي رومانو"، و"ريبل ويلسون".



نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، لقطات من وصول المخرج سبايك لي للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري، وقد ظهر مرتديا لبدلة تحمل رقم لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت، 24 بفريقه السابقة "لوس أنجلوس ليكرز" تكريما لوفاته.