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أول تعليق من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس في الليجا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:02 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
أحمد عصام
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علق المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على فوز فريقه ضد فريق ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير في الليجا.


وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏لعبنا يوم الخميس واليوم وكانتا صعبتان، اليوم ضغط بيتيس كثيرا، وعقدوا علينا الخروج بالكرة، ولديهم لاعبين جيدين، ونبيل فقير قدم مباراة ممتازة، وكان لدينا بعض اللحظات في المباراة، وفي الشوط الثاني سيطرنا اكثر".


وأضاف : "‏اليوم مشابهة لمباراة الكأس، وأنا راض جدا عن الفريق، وخاصة ان الفريق عاد مرتين بالنتيجة، وحافظوا على النتيجة وهذه مهم جدا، ‏وأتمنى دائما لبيتيس أن يقدم أفضل ما لديهم".


وواصل : "‏هناك خصوم يضغطون عاليا، وهذا يسبب ضرر كبير وهدف التعادل نفذناه بطريقة جيدة، وهناك اشياء ايجابية اليوم كثيرة، والفريق يتطور كثيرا، وانا سعيد بالنتيجة وبكل شيء اليوم".


وتابع : "‏شيئا فشيئا الفريق ينمو، واعتقد سنرى المزيد من الاشياء مع تقدم المباريات، واصبحت الفرص ضدنا اقل، وايضا ارتداد الخصم علينا اقل".
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