Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمير مرتضى يكشف تفاصيل خطاب الزمالك الجديد لـ"الكاف"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء أرسلت خطاب رسمي إلى الكاف من من أجل خوض مباراة الترجي التونسي، في الدور ربع النهائي على استاد القاهرة الدولي يوم 29 فبراير الجاري.


وقال أمير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك: "أرسلنا رغبتنا في خوض مباراة الترجي التونسي على استاد القاهرة وننتظر الموافقة الأمنية، أرسلنا بشكل رسمي أننا نريد اللعب يوم 29 فبراير أمام الترجي".


وأضاف: "كل الفريق سيتوجه لقطر في كأس السوبر، المدير الفني باتريس كارتيرون حريص على أن يضم كل اللاعبين لأن السوبر المصري بعد الإفريقي، ويريد أن يكون جميع اللاعبين تحت عينيه ويخلق منافسة".


واختتم: "الفريق سيتوجه بعد غد لقطر الساعة التاسعة صباحًا، وبعد المباراة سنعود للقاهرة يوم 15 ، والسفر للإمارات يوم 17 فبراير".
Advertisements

أخبار تهمك

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 11 ساعة

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإمارات تكشف كيفية علاجها لإحدى المصابات بفيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد 9 / 2 / 2020: حقيقة ضم عمر السومة.. بشرى سارة قبل مواجهة صن داونز.. فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

08:51 م

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status