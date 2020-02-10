أمير مرتضى يكشف تفاصيل خطاب الزمالك الجديد لـ"الكاف"

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء أرسلت خطاب رسمي إلى الكاف من من أجل خوض مباراة الترجي التونسي، في الدور ربع النهائي على استاد القاهرة الدولي يوم 29 فبراير الجاري.