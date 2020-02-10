ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 902 حالة

وكانت أعلنت الإمارات، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا.



وارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر فى مدينة ووهان.



واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.



ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الصين أعلنت عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 902 حالة.