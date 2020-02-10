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ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 902 حالة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:28 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الصين أعلنت عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 902 حالة.

وكانت أعلنت الإمارات، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر فى مدينة ووهان.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.
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الكلمات المفتاحية

ووهان وفيات كورونا الصين

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