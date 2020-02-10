إخواني يكشف دور الفرقة 95 في أحداث يناير 2011

عرضت الإعلامية أماني الخياط، خلال تقديم برنامجها "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لـ الإخواني أسامة ياسين.



واعترف الإخواني أسامة ياسين، خلال ظهوره بالفيديو، بدور الفرقة 95 في أحداث يناير 2011، مع أحمد منصور.



وأوضح، أن الفرقة 95 هي مجموعة من الشباب صعدوا أسطح العمارات، وانتشروا في ميدان التحرير، أثناء ثورة 25 يناير 2011.

