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إخواني يكشف دور الفرقة 95 في أحداث يناير 2011
الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:54 ص
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أمنية فوزي
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عرضت الإعلامية أماني الخياط، خلال تقديم برنامجها "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لـ الإخواني أسامة ياسين.
واعترف الإخواني أسامة ياسين، خلال ظهوره بالفيديو، بدور الفرقة 95 في أحداث يناير 2011، مع أحمد منصور.
وأوضح، أن الفرقة 95 هي مجموعة من الشباب صعدوا أسطح العمارات، وانتشروا في ميدان التحرير، أثناء ثورة 25 يناير 2011.
واعترف الإخواني أسامة ياسين، خلال ظهوره بالفيديو، بدور الفرقة 95 في أحداث يناير 2011، مع أحمد منصور.
وأوضح، أن الفرقة 95 هي مجموعة من الشباب صعدوا أسطح العمارات، وانتشروا في ميدان التحرير، أثناء ثورة 25 يناير 2011.
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