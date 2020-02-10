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مساعد عبدالعاطي: "السيسي" تبنى أفريقيا من منظور إنساني

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:04 ص
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الدكتور مساعد عبدالعاطي
الدكتور مساعد عبدالعاطي
كساب أحمد
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قال الدكتور مساعد عبدالعاطي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن اهتمام مصر بالاتحاد الأفريقي كان سابقًا لرئاستها له، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على طرح كافة قضايا القارة السمراء على المحافل الدولية.

وتابع "عبد العاطي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن عام 2019 شهد قفزة غير مسبوقة في القارة الأفريقية، خاصة أن الرئيس السيسي تبنى أفريقيا من منظور إنساني خلال ترأسه الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأفريقي خلال فترة ترأس مصر للإتحاد شهد انعقاد 11 قمة أفريقية دولية، وهذا لم يحدث في أي عام الإطلاق.

ولفت إلى أن القمم الإفريقية الدولية كانت تبحث عن معالجة الفقر والتغير المناخي والصراعات المسلحة في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية طرحت مبادرة إسكات البنادق لوقف النزاع المسلح، خلاف مبادرة إعادة إعمار الدول بعد النزاع.
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الكلمات المفتاحية

رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي السيسي الدكتور مساعد عبدالعاطي إسكات البنادق

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