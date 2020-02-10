بالأحمر.. بوسي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها













نشرت الفنانة بوسي، مجموعة صور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت بوسي، في الصورة ترتدي بنطلون أسود وجاكت أحمر وكان شعرها منسدل على كتفيها واعتمدت علي مكياچ هادئ يتناسب مع إطلالتها.ولاقت الصور إعجاب الجمهور من قبل متابعيها ومن أبرز التعليقات تعليق الفنانة "زينة" التي قالت: "إيه العسل والسكر والقمر ده".يذكر أن آخر أعمال بوسي مسلسل الديڤا الذي يعرض علي منصة شاهد الإلكترونية والتي تدور أحداثه حول الشهرة وشارك في بطولته سيرين عبدالنوروفي سياق متصل قدمت الفنانة بوسي العديد من الأفلام منها عمر وسلوي، عبده موتة، عش البلبل، جوازة ميري وعيال حريفةكما شاركت بعدد من المسلسلات منها أزمة نسب، الحساب يجمع، الخانكة، رأس الغول وحالة عشق.