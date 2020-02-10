الصين تعلن عن رقم صادم لعدد الوفيات بفيروس كورونا

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الصين أعلنت عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 871 حالة.



كما أعلنت الصين، عن تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي خلال يوم الأحد.



وكانت أعلنت الإمارات، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا.



وارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر فى مدينة ووهان.



واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحى على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

