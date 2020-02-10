قصر المنيل يسلم طلبة آثار شهادة اجتياز "الدراسات المتحفية" بنجاح

سلم الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، أمس الأحد، في أجواء رائعة، الشهادات الخاصة باجتياز البرنامج التدريبي لطلبة كلية الآثار بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية جامعة القاهرة بمقر المتحف.



وتوجهت إدارة المتحف بالشكر لجميع الطلبة الذين أظهروا التزامهم وإجادتهم الرائعة في الشرح خلال مدة التدريب الذي استمر لأسبوعين.



ووعدت إدارة المتحف استمرار هذه البرامج المتحفية لكل الطلبة المتخصيين في نهاية العام الدراسي.



ومن جانبهم عبر الطلاب عن سعادتهم بهذا التدريب على الدراسات المتحفية وبشرح أجزاء المتحف وقطعة الأثرية.



وأكدوا على أن مثل هذه الدورات تدعمهم في دراستهم بشكل كبير، والدراسات المتحفية من المواد التي يجب أن تعمم على كليات الآثار والسياحة.