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البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:21 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنهم اجتمعوا مع هيئة التأمينات الاجتماعية منذ أسبوعين لمناقشة وضع العلاوت الخمس لأصحاب المعاشات، وأكدت بدورها أن حكم الدستورية العليا لا يعطي لأصحاب المعاشات الحق في العلاوات الخمسة.

وأشار "وهب الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الحل كان أن يتقدم أحد النواب بمشروع قانون يعطي لأصحاب المعاشات الحق في العلاواات الخمسة، موضحا أنه تقدم بهذا القانون، وتم مناقشته.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة وافقت على قانون لإعادة صرف العلاوات من يوليو 2006، موضحا أنه سيتم إرسال القانون لمجلس الدولة لصياغته، معقبا: "مش هنعد كتير ويصدر القانون، وكلنا فرحانين".
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