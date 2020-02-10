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عاجل| "أوسكار 2020 - Oscars 92nd".. سبب حضور عمر الشريف في حفل الجوائز العالمي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:16 ص
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حفيد الفنان عمر الشريف
حفيد الفنان عمر الشريف
أحمد جمال أحمد
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ينشر "الفجر الفني"، أسباب حضور عمر الشريف جونيور، في حفل الأوسكار بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري، وجاء ذلك بعد إرسال دعوة له للحضور ولبى الدعوة.

ونشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لقطات من وصول حفيد النجم عمر الشريف والنجمة فاتن حمامة للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري.

وتشهد فعاليات حفل جوائز الاوسكار تقديم مجموعة مميزة من الفنانين لفقرات غنائية، هم، المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية "أيدينا مينزل"، المؤدية لشخصية "إيلسا" بفيلم الرسوم المتحركة الشهير فروزين.

وتقام فعاليات حفل جوائز الأوسكار في اليوم التاسعة من شهر فبراير القادم، ويأتي ضمن أبرز المرشحين لجوائز هذا العام، واكين فينيكس المرشح لأفضل ممثل بدور رئيسي، وآل باتشينو وتوم هانكس وبراد بيت المرشحين لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد.
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