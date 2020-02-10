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أهداف مباراة إنتر ميلان و ميلان في الدوري الإيطالي اليوم 9 / 2 / 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:12 ص
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ميلان وانتر
ميلان وانتر
محمد مرعي
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حقق إنتر ميلان فوزًا تاريخيًا على غريمه ميلان، بنتيجة (4-2)، بعدما نجح الأفاعي في قلب التأخر بثنائية نظيفة في الشوط الأول، لفوز، بالجولة 23 من الدوري الإيطالي.  


أحرز أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش هدفي ميلان بالدقائق 40 و46 بالشوط الأول، وقلب إنتر النتيجة في الشوط الثاني، بعدما سجل رباعية عن طريق مارسيلو بروزوفيتش بالدقيقة 51، ماتياس فيتشينو بالدقيقة 54 وستيفان دي فري بالدقيقة 70، وروميلو لوكاكو بالدقيقة 94.
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