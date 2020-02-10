أهداف مباراة إنتر ميلان و ميلان في الدوري الإيطالي اليوم 9 / 2 / 2020

حقق إنتر ميلان فوزًا تاريخيًا على غريمه ميلان، بنتيجة (4-2)، بعدما نجح الأفاعي في قلب التأخر بثنائية نظيفة في الشوط الأول، لفوز، بالجولة 23 من الدوري الإيطالي.







