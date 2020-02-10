ريمونتادا..برشلونة يقلب الطاولة على ريال بيتيس ويفوز 3_2







انتهت قمة الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز الضيوف فريق برشلونة على أصحاب الأرض ريال بيتيس بثلاثية مقابل هدفين للأندلسيين في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب





تشكيل متوزان من المدرب كيكي ستيين وشوط أول سئ



بدأ المدرب كيكي ستيين المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل البارسا ضد أصحاب الأرض ريال بيتيس بالدفع بالقوة الهجومية الثلاثية حيث ميسي وغريزمان وفيدال تحت وسط مؤمن بالرباعي دي يونج، فيدال، سيرجيو بوسكيتس وجونيور فيربو خلف حائط دفاعي مكون من سيرجيو روبرتو، أومتيتي، سيميدو، كليمونت لينجليت وتير شتيجن في حراسة المرمى.





ضغط أصحاب الأرض يسفر عن تقدم باكر



البداية كانت حماسية من قبل أصحاب الأرض الذين تحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر شوط المباراة الأول، ليتصدى لها سيرخيو كاناليس الذي نفذها بنجاح على يمين الحارس تير شتيجن.





برشلونة يتعادل سريعاً في شوط أول حماسي



رد الضيوف كان سريعاً حيث تمكن فريق برشلونة من إدراك التعادل في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب دي يونج، بعد تمريرة ساحرة من القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.





ريال بيتيس يتقدم مجددا في شوط الإثارة الأول



وترجم الفرنسي نبيل فقير أداء ريال بيتيس الرائع لتقدم جديد في الدقيقة 27 بعد تصويبة صاروخية بقدمه اليسرى اسقرت في شباك الحارس تير شتيجن لتعلن عن تقدم أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف.





برشلونة يرفض الخسارة في الشوط الأول



وآبي سيرجيو بوسكتس نجم وسط برشلونة خروج فريقه مهزوما في الشوط الأول ليسجل هدف التعديل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.





شوط ثاني يحمل عنوان الفرص المهدرة



وشهد الشوط الثاني من قمة برشلونة وريال بيتيس في الجولة الـ23 من الليجا إهدار العديد من الفرص من قبل الفريقين حيث كان الاستحواذ يميل نسبياً إلى الضيوف الذين فشلوا في إدراك هدف الفوز حتى الدقيقة 72.





لينجليت يفك شفرة ريال بيتيس



وتمكن كليمونت لينجليت لاعب برشلونة ونجم الشوط الثاني من تسجيل هدف التقدم لأول مرة في الدقيقة 72 بعدما استغل عرضية حولها برأسه في الشباك لينتهي اللقاء بفوز البارسا بثلاثية مقابل هدفين لأصحاب الأرض.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال بيتيس



بهذا الفوز الغالي رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 49 نقطة في وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم من 23 جولة خلف ريال مدريد المتصدر الذي يمتلك 52 من النقاط.