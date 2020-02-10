ترتيب الدوري الاسباني عقب فوز برشلونة على ريال بيتيس

وسجل بيايس الهدف الأول عن طريق ناكاليس ثم تعادل فرانك دى يومج لبرشلونة ثم سجل نبيل فقير الهدف الثانى لبيتيس قبل ان يتعادل سيرجيو بوسكيتس لبرشلونة ثم سجل كليمنت لينجليت هدف الفوز.



