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ترتيب الدوري الاسباني عقب فوز برشلونة على ريال بيتيس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:04 ص
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ارشيفية
ارشيفية
محمد جمال
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حقق برشلونة فوز هام على فريق ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإسبانى ليستمر البارسا فى منافسة ريال مدريد المتصدر.

وسجل بيايس الهدف الأول عن طريق ناكاليس ثم تعادل فرانك دى يومج لبرشلونة ثم سجل نبيل فقير الهدف الثانى لبيتيس قبل ان يتعادل سيرجيو بوسكيتس لبرشلونة ثم سجل كليمنت لينجليت هدف الفوز.

ترتيب الدوري الاسباني عقب فوز برشلونة على ريال بيتيس
ريال مدريد 52 نقطة
برشلونة 49 نقطة
خيتافي 42 نقطة
أتليتكو مدريد 39 نقطة
اشبيليه 39 نقطة
ريال سوسيداد 37 نقطة
فالنسيا 37 نقطة
فياريال 35 نقطة
اتليتك بيلباو 31 نقطة
غرناطة 30 نقطة
ليفانتى 29 نقطة
أوساسونا 28 نقطة
ريال بيتيس 28 نقطة
الافيس 27 نقطة
بلد الوليد 26 نقطة
إيبار 24 نقطة
سيلتا فيجو 20 نقطة
مايوركا 18 نقطة
ليجانيس 18 نقطة
إسبانيول 18 نقطة
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