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عاجل.. الإمارات تكشف كيفية علاجها لإحدى المصابات بفيروس كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:03 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسين عبدالرحمن، وكيل وزارة الصحة الإماراتية، إنه تم رصد 7 حالات إصابة بفيروس الكورونا داخل دولة الإمارات، موضحا أنهم تم شفاء حالة واحدة وعمرها 73 عاما.

وأشار "عبدالرحمن"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لا يوجد لقاح يعالج فيروس كورونا الجديد، منوها بأنهم قاموا بتقوية الجهاز المناعي للمصابين، والتخفيف من شدة الأعراض.

وأضاف وكيل وزارة الصحة الإماراتية، أن الحالة كانت قادمة من مدينة ووهان الصينية، وظهرت عليها الأعراض داخل الإمارات، فتوجهت للمستشفى وتم عزلها، هي وعائلتها، منوها بأن فترة مرضها استمرت 14 يوما.
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الكلمات المفتاحية

ووهان كورونا علاج كورونا الامارات

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