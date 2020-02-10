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إيمان العاصي عن أغنية سقف: "مبسوطة إني شاركت فيها"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:05 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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عبرت الفنانة إيمان العاصي، عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في كليب "سقف" للفنان رامي جمال وكان ذلك خلال نشر مقاطع للفيديو كليب عبر صفحتها الشخصية بموقع التداول الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الفيديوهات قائلة: "أغنية جميلة قوي مليانة طاقة إيجابية مبسوطة إني شاركت فيها مبروك يا رامي بالتوفيق يارب.. ولو الظروف هتسخف سقف سقف أوعي توقف".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي حصد ألآف الإعجابات، فيما رد الفنان رامي جمال عليها قائلاً: "أنا اللي بشكرك على وجودك"، فأجابته: "حبيبي يا رامي ربنا يكرمك وتكسر الدنيا حاجات حلوة".

طرح الفنان رامي جمال فيديو كليب "سقف" اليوم عبر موقع "يوتيوب" ونالت الأغنية حتى الآن نجاحاً كبيراً وحصلت على نسب مشاهدة عالية حيث حقتت حتى الآن 415,450 نسبة مشاهدة، وتعد الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا لوحدى"، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقي توما.

وظهر معه في الكليب كل من أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، وصناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.



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ممثلة مطربة فنانة ايمان العاصي

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