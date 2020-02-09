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ترتيب الدوري الإيطالي بعد ديربي ميلانو.. الانتر يلتحق باليوفي في الصدارة

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:48 م
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انتر ميلان
انتر ميلان
علي ماهر حلمي
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 حقق نادي إنتر ميلان فوزا هاما علي حساب نظيره نادي ميلان في ديربي مدينة ميلانو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الإيطالي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح نادي ميلان في تسجيل هدفين في نهاية الشوط الأول عن طريق ربيتش و زلاتان إبراهيموفيتش بينما دخل نادي إنتر ميلان الشوط الثاني بقوة ليسجل ثلاثة أهداف عن طريق كل من مارسيلو بروزوفيتش و ماتياس فيتشينو بالإضافة إلي المدافع ستيفان دي فري والمهاجم لوكاكو.

وجاء جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان علي حساب نظيره نادي ميلان كالتالي:

1_ إنتر ميلان 54 نقطة.
2_ يوفنتوس 54 نقطة.
3_ لاتسيو 51 نقطة.
4_ أتالانتا 42 نقطة.
5_ روما 39 نقطة.
6_ هيلاس فيرونا 34 نقطة.
7_بولونيا 33 نقطة.
8_ ميلان 32 نقطة.
9_ كالياري 32 نقطة.
10_بارما 32 نقطة.
11_ نابولي 30 نقطة.
12_ساسولو 29 نقطة.
13_ تورينو 27 نقطة.
14_ فيورنتينا 25 نقطة.
15_ أودينيزي 25 نقطة.
16_ سامبدوريا 23 نقطة
17_ ليتشي 22 نقطة.
18_ جنوى 19 نقطة.
19_ بريشيا 16 نقطة.
20_سبال 15 نقطة.
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