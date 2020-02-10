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إطلالة مثيرة لـ"زازي بيتز" تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بحفل جوائز "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:30 ص
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زازي بيتز
زازي بيتز
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجمة "زازي بيتز" للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري.

"أوسكار 2020 - Oscars 92nd".. لحظة بلحظة عبر الفجر الفني

من المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من النجمة السمراء الشابة "زازي بيتز"، و"تيموثي شالميت"، و"ويل فيريل"، و"جال جادوت"، و"ميندي كالينج"، و"جوليا لويس".

"أوسكار 2020 - Oscars 92nd".. لحظة بلحظة عبر الفجر الفني

وكل من "لين مانويل ميراندا"، و"أنتوني راموس"، و"مارك رفالو"، و"كيلي ماري تران"، و"كريستين ويج"، ومقدم البرامج البريطاني "جيمس كوردين"، و"بينولوبي كروز"، و"بانيي فيلدستين"، و"زاك جوتسجين"، "ديان كيتون"، و"شيا لبوف".
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