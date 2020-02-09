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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة LIVE

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:32 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني
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مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس، التشكيل المتوقع للعملاق الكتالوني:
ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو.
خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.
خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس:
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يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس
مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر كورة اتش دي kora online بث مباشر برشلونة، تبدأ مباراة برشلونة وريال بيتيس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر بتوقيت الإمارات.
بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس
بث مباشر برشلونة وريال بيتيس كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وريال بيتيس بث مباشر yalla shoot، يحاول كيكي سيتين في تحقيق الفوز من أجل اللحاق بالمتصدر ريال مدريد.
بث مباشر يلا شووت مباراة برشلونة وريال بيتيس، بينما يحاول ريال بيتيس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط.
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