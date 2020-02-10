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أسعار الدولار اليوم الإثنين 10-2-2020.. و"كورونا" يهوي بسعر العملة الأمريكية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:05 ص
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سعر الدولار
سعر الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

تسبب فيروس كورونا في توقف عمليات الاستيراد من الصين مما ساهم فى تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة وليستمر نزيف الخسائر خلال تعاملات اليوم الإثنين،  وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك :


البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6865

15.814

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك مصر

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.69

15.79

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك SAIB

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك HSBC

15.71

15.81

سعر الدولار في المصرف العربي

15.71

15.81

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.69

15.79

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.81

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.69

15.79

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80
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