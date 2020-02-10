أسعار الدولار اليوم الإثنين 10-2-2020.. و"كورونا" يهوي بسعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم:





تسبب فيروس كورونا في توقف عمليات الاستيراد من الصين مما ساهم فى تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة وليستمر نزيف الخسائر خلال تعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.





أسعار الدولار اليوم في البنوك :







