"المالية" تعلن عن مبادرة لقياس رضا الموظفين عن رواتبهم (فيديو)

عقب الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية، على إطلاق مبادرة جديدة لقياس الرضا الوظيفي للعاملين لتطوير مستوى الأداء، قائلًا: "هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير العاملين".



وتابع "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الوزارة قامت بإعداد الفترة السابقة بتكريم العاملين ورؤساء القطاعات السابقين، مشيرًا إلى أن العاملين في وزارة المالية تهتم بهم الوزارة وتقدرهم بصورة كبيرة.



ولفت إلى أن المبادرة تهدف لقياس مدى الرضا الوظيفي عن البرامج التدريبية ووسائل التدريب، وملائمة التدريب لاحتياجهم، والهدف من ذلك تصحيح الأوضاع الحالية، ومدى رضا الموظفين عن رواتبهم والحوافز المالية، ومدى رضاهم عن الأداء الإشرافي.