شديد البرودة ليلا.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم



القاهرة الكبرى

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



الوجه البحري

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

بادر نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

بادر نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء والغردقة

بادر نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.



شمال الصعيد

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم أحيانًا، والرياح نشطة.



جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، والرياح نشطة.



نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 10 فبراير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.