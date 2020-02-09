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أمريكا.. مسؤولون يكشفون نية ترامب بشأن المساعدات الخارجية لميزانية 2021

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:27 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات
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كشف مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن اعتزام الرئيس دونالد ترامب اقتراح بشأن خفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية في ميزانية السنة المالية 2021.

وصرح المسؤولون الأمريكيون: بأن "ترامب سيسعى في هذه الميزانية زيادة المخصصات المالية؛ لمجابهة التهديدات الاقتصادية المتنامية من الصين وروسيا"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وسعى الرئيس دونالد ترامب، في اقتراحه لميزانية العام الماضي إلى خفض المساعدات الخارجية لكنه واجه مقاومة شديدة من الكونجرس ولم ينجح في سعيه، وستنشر أحدث ميزانية لترامب يوم غدًا الاثنين، وهي مسودة لاقتراحاته في مجال الإنفاق ولا يُرجح مرة أخرى أن تنال الموافقة خاصة في سنة انتخابات.

وذكر مسؤول في الإدارة: أن "ترامب سيسعى لخفض نسبته 21% في المساعدات الخارجية ضمن اقتراح يطلب تخصيص 44.1 مليار دولار لها في السنة المالية المقبلة، بعدما كانت 55.7 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2020 السارية حاليًا"، مضيفاً إن المساعدات لأوكرانيا ستبقى في مستويات ميزانية 2020.

وبرأ مجلس الشيوخ ساحة ترامب، الأسبوع الماضي، في قضية مساءلته تمهيدا لعزله بعد اتهامه بحجب مساعدات لأوكرانيا؛ لحثها على التحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق، والذي يسعى ليصبح مرشح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام أمام ترامب.

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الكلمات المفتاحية

ترامب المساعدات الخارجية الرئيس الأمريكي أمريكا

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