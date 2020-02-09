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سعفان الصغير: افتراء محمد عواد على الإسماعيلي سبب وجوده على دكة الزمالك

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:28 م
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محمد عواد
محمد عواد
محمد جمال
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تحدث سعفان الصغير مدرب حراس مرمي نادي الإسماعيلي عن محمد عواد حارس مرمي الزمالك، والذى إنتقل للقلعة البيضاء بداية الموسم الحالي.

وقال سعفان الصغير في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "عواد افترى على النادي الإسماعيلي، ربنا منحه نعمة المشاركة أساسيا في الإسماعيلي ولكن افترائه على النادي، دلوقتي أصبح على دكة الزمالك"

وكان محمد عواد حارس لعرين الزمالك خلال ولاية الصربي ميتشو سريدوفيتش المدير الفنى السابق للأبيض، ولكن خلال الولاية الحالية للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يجلس عواد على دكة البدلاء ويلعب بدلًا منه محمد أبو جبل.

وحقق الزمالك الفوز اليوم على حساب نادى الإسماعيلي بهدفين لهدف ببطولة الدوري المصري قبل مواجهة الترجي التونسي على لقب كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامته يوم 14 فبراير.

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الكلمات المفتاحية

محمد عواد سعفان الصغير رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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