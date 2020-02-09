تصريحات نارية من نجم مانشستر سيتي بشأن ابتعادهم عن منافسة البريمرليج





أطلق واحد من نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تصريحات نارية بشأن تراجع الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.





ويتراجع نادي مانشستر سيتي بشكل ملحوظ في هذا الموسم في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفي فارق النقاط مع نادي ليفربول على الرغم من فوزه باللقب الموسم الماضي.





تعليق سيلفا على أداء مانشستر سيتي هذا الموسم





وأكد البرتغالي بيرنانردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي أن فريقه هو من استسلم في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.





وقال سيلفا في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا استسلمنا بسباق الدوري الإنجليزي منذ شهر".





وأضاف: "إذ كان لا يزال بإمكاننا المنافسة على اللقب وهذا هو السبب وراء تأخرنا بأكثر من 20 نقطة عن ليفربول لم يكن ينبغي علينا فعل ذلك وأن نستسلم بهذه السهولة لكننا لم نتعمد ذلك كان الأمر ذهنياً، شعرنا بخيبة أمل كبيرة لأننا معتادون على الفوز."





ترتيب مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.