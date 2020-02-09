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Real madrid ضد أوساسونا (1/4) في الدوري الإسباني | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)
الأحد 09/فبراير/2020 - 11:22 م
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Real madrid ضد أوساسونا في الدوري الإسباني
حقق فريق Real madrid فوزًا عريضًا خارج الديار على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "أل سادار"، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.
ملخص وأهداف مباراة Real madrid ضد أوساسونا في الدوري الإسباني
افتتح أوساسونا صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 14 بداية الشوط الأول عن طريق أوناي جارسيا بضربة رأسية قوية للغاية بعد ركنية نفذها زميله روبن جارسيا، وتعادل فرانشيسكو إيسكو لفريق Real madrid في الدقيقة 33 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف المدافع سيرجيو راموس هدف التقدم لصالح النادي الملكي بعدها بخمس دقائق بضربة رأسية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/2 للمرينجي.
وفي الشوط الثاني، نجح Real madrid في مواصلة سيطرته على المباراة واستحوذ على الكرة تمامًا ومنع أي خطورة قادمة من أصحاب الأرض.
وقبل نهاية المباراة نجح Real madrid بتسجيل هدفين عن طريق لوكاس فاسكيز الدقيقة 84 والصربي لوكا يوفيتش الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/4 لريال مدريد.
وبهذه النتيجة، يتصدر Real madrid جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 بفارق 6 نقاط عن برشلونة الوصيف، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 28 في المركز الـ 13.
وبدأ Real madrid مباراته أمام أوساسونا بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي.
خط الوسط: كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش.
خط الهجوم: فرانشيسكو إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل.
بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة Real madrid ضد أوساسونا في الدوري الإسباني
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