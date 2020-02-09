Real madrid ضد أوساسونا (1/4) في الدوري الإسباني | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)





Real madrid ضد أوساسونا في الدوري الإسباني





حقق فريق Real madrid فوزًا عريضًا خارج الديار على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "أل سادار"، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.





ملخص وأهداف مباراة Real madrid ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

افتتح أوساسونا صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 14 بداية الشوط الأول عن طريق أوناي جارسيا بضربة رأسية قوية للغاية بعد ركنية نفذها زميله روبن جارسيا، وتعادل فرانشيسكو إيسكو لفريق Real madrid في الدقيقة 33 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف المدافع سيرجيو راموس هدف التقدم لصالح النادي الملكي بعدها بخمس دقائق بضربة رأسية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/2 للمرينجي.