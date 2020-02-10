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بصورة رومانسية لقاء الخميسي مع زوجها تشعل "إنستجرام"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:44 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة زوجها.

وظهرت لقاء، خلال الصورة ترتدي فستانًا كب باللون الذهبي وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرز إطلالتها بحلق طويل" وظهر زوجها مرتديًا قميص باللون الاسود.

وعلقت الخميسي، على الصورة قائلة: "شبه بعض ولا حاجة".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"روح واحده في جسدين ربنا يسعدك ياست الكل".

وأضاف آخر "ربنا يخليكوا لبعض وتفرحوا بولادكوا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "قمرين يالولي".

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "ابواب الشك"، والذي تدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة جيهان خليل وخالد سليم ونبيل عيسى، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.


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