أخبار برشلونة اليوم| بارتوميو يتسبب في رحيل ميسي وعودة نيمار ومفاجأة جديدة بشأن رحيل القائد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 9 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي مواجهة البارسا ضد فريق ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 9 - 2 - 2020 :-

- مفاجأة.. نجم أستون فيلا يوجه صدمة لنادي برشلونة

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن غيريليش يفضل الانضمام لصفوف نادي مانشستر يونايتد في الصيف القادم في حالة رحيله عن نادي أستون فيلا، وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد كان قد أظهر رغبة في التعاقد مع جاك غريليش منذ فترة في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب أولي جونار سولشاير مدرب الفريق لرغبته في تدعيم خط الوسط في الفريق.

- دي بروين يوجه صدمة قوية لبرشلونة وريال مدريد بهذا التصريح

صرح كيفين ​دي بروين​ النجم البلجيكي بأنه يشعر بالراحة داخل ​مانشستر سيتي​ ، ولا يفكر في الرحيل عن الفريق، وقال النجم البلجيكي :"أنا أشعر بالراحة هنا لأن هذا هو الفريق الذي ألعب معه لأطول فترة بعيداً عن جينك، لكن حينها كنت لا أزال شابا لذلك كان الأمر مختلفًا".

- أبيدال يُفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

صرح إريك ​أبيدال المدير الرياضي لنادي ​برشلونة​​ أن عودة اللاعب البرازيلي ​نيمار​ إلى البلوجرانا ستكون إضافة قوية، وأجاب أبيدال عند سؤاله عن رأيه بشأن عودة نيمار إلى برشلونة، قال: "أنا أدعم ذلك تمامًا. سيكون كيكي سيتيين فخوراً بالقدرة على تدريب لاعب مثل نيمار والآخرين هنا الذين يتمتعون بمستوى كبير".

- مفاجأة مدوية.. رئيس برشلونة يوافق على بيع القائد

وفقا لموقع الدون بالون الإسباني، فإن بارتوميو رئيس برشلونة يفكر جيداً في رحيل بوسكيتس القائد الثاني عن الفريق في الصيف المقبل، وجاء قرار رئيس برشلونة بالتفكير في بيع بوسكيتس من أجل الاستفادة من بيعه خوفاً من تقدمه في العمر أكثر من ذلك بعد وصوله لعامه الـ32 في الصيف المقبل وهو الأمر الذي قد يؤثر على انخفاض قيمته السوقية وفي هذه الحالة لن يحصل برشلونة على مبلغ كبير في عملية بيعه.

- كيكي سيتين يستبعد نجم برشلونة من لقاء بيتيس

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن مفاجأة في تشكيلة برشلونة مساء اليوم أمام ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري، وافادت الصحيفة الكتالونية، أن هناك تفكير من جانب المدير الفني كيكي باستبعاد المهاجم انسو فاتي من التشكيلة الاساسية لرغبته في الاعتماد على 4-4-2 أمام بيتيس.

- فرمان رئاسي يجبر ميسي على مغادرة برشلونة

بحسب المعلومات الواردة من موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، سيواصل ميسي رفض عروض التجديد المقدمة من برشلونة، حيث يقال إن اللاعب الأرجنتيني لديه علاقة معقدة مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لدرجة أنه من الممكن أن يحزم حقائبه في نهاية الموسم، ويفعل بند الخروج عن برشلونة إذا ظل الرئيسي الكتالوني في منصبه.