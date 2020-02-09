الحمل يزيد من تألق "كاريسا كولينر" على السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd



وحظي فيلم "جوكر" للنجم واكين فينيكس، بالنصيب الأكبر من الترشيحات، بترشحه لإجمالي 11 جائزة، ومن بعده في المركز الثاني جاء كل من فيلم the Irishman وفيلم 1917 بحصدهما لـ 10 ترشيحات.



وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "الأوسكار"، عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، أن حفل الأوسكار في دورته رقم 92 من عام 2020 الجاري، سيقام بدون مقدم أو مضيف، وذلك للعام الثاني على التوالي.