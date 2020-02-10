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"يؤلف ولا يشتت".. علي جمعة يوضح صفات الداعية الناجح

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:03 ص
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دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمود الجلاد
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قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن الداعية الناجح هو الذي يحب الخير للناس جميعًا، ويتمنى هدايتهم كما لو كانوا أولاده أو أقرباءه، ويرفق بهم في دعوتهم إلى طريق الله تعالى، ويرحمهم ويعذرهم وهم في أحوال بُعدهم عن ربهم.

وأوضح جمعة خلال اجابته على سؤال "ما صفات الداعية الناجح"، أن يدرك أنه ما عليه إلا البلاغ، وأما التوفيق والتأثير فإنما هو بيد الله وحده، ويحسن ترتيب الأولويات؛ فلا يغالي في الظاهر على حساب الباطن، ويفرق بين الأمور القطعية التي تُكَوِّنُ هُوِيَّة الإسلام، وبين الأمور الخلافية التي لا يُنكر الأخذ بأي الأقوال فيها.

وأكمل: أن يُجَمِّع ولا يُفَرِّق، ويُؤَلِّف ولا يُشَتِّت، ويلتزم التيسير في دعوته، ويحرص على التمسك بسنَّة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
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الكلمات المفتاحية

علي جمعة صفات الداعية الداعية

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