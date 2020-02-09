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أخبار الزمالك اليوم الأحد: فوز جديد في الدوري.. تحذير من الكاف.. موعد المباراة القادمة

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:08 م
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أخبار الزمالك اليوم
أخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 9 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تحقيق فوز جديد على الدوري المصري وتحذير من الكاف وموعد المباراة القادمة وغيرها من الأخبار الهامة.

الزمالك يحقق فوز جديد على الإسماعيلي في الدوري

تمكن نادي الزمالك من الفوز على نظيره نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كاف يحذر الزمالك من الترجي
حذر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك من قوة الترجي التونسي في المباراة المرتقبة بينهما مساء الجمعة المقبل بقطر على لقب السوبر الإفريقي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي: "جميع أهداف الترجي السبعة كانت من داخل منطقة الجزاء.. هل يتبع الفريق التونسي نفس الاستراتيجية أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر؟".


الزمالك يستهدف ضم نجم أول أغسطس
دخل الأنجولي آري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل مميز مع ناديه.

ووضع مسئولو الزمالك بابل على رأس الأولويات للتعاقد معه في الموسم المقبل وتدعيم الصفوف والاستفادة من قدراته وإمكانياته العالية.

كريم حسن شحاته يكشف كواليس خلافه مع مرتضى منصور

كشف الإعلامي  كريم حسن شحاتة تفاصيل، أزمته مع رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتركه القناة بسبب ذلك.
وقال كريم شحاتة خلال تصريحات إعلامية،  إن إدارة قناة الزمالك قررت الاستغناء عن خدماته بعد استضافته للحكم أحمد الشناوى، الذى أكد صحة هدف الأهلى الثاني فى شباك بيراميدز.

وأوضح كريم حسن، أن شركة "إعلام المصريين" رفضت قرار الإقالة، وقررت استمراره بالقناة، إلا أن الجو العام لا يساعده على البقاء، خاصة أن سياسة القائمين على القناة تتصادم مع النهج الذى يسير عليه كإعلامي محايد.

وأشار: "لم أبلغ بقرار إقالتي من عملي في القناة، ولم يتم التحقيق معي، ومرتضى منصور ليس له علاقة بعملي في القناة، فهي مسئولة شركة إعلام المصريين".

وأكمل: "كنت عاوز أعمل روح رياضية، وأنا مش هطبل لحد، ليس لدي علاقة بما تقوم به قناة الأهلي ولا نثير الفتن، كل المحللين وخبراء التحكيم أكدوا على صحة هدف الأهلي".

موعد مباراة الزمالك القادمة
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة 15 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي والتي ستقام في دولة قطر.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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اهلى أخبار الزمالك اليوم أحمد الشناوى

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