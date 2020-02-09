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"مسام" السعودي يعلن تطهير 6 حقول ألغام حوثية في الخوخة

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:59 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف القائد العسكري في مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن، مسعد أحمد قايد، أن فريقه تمكن منذ أن بدأ عمله في مشروع مسام من تطهير 6 حقول للألغام في منطقة قطابة، وقطابة الشرقية ومنطقة الحيمة التابعة لمديرية الخوخة.



وأكد قايد كما ذكر موقع "مسام"، الأحد، تمكن فريقه من نزع أكثر من 1700 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.


وأضاف قائد الفريق الـ8 أن الحقل الجاري تطهيره استطاع فريقه حتى الآن من نزع 222 لغم مضاد للدروع و20 دواسة قابلة للانفجار بأقل ضغط تتعرض له.


وأشار المهندس قايد أن جميع الألغام التي تم نزعها قد زرعها الحوثيون بطرق عشوائية في مزارع المواطنيين والطرق الفرعية ومناطق تجمعات السكان.


ونوه أن فريقه سلم عشرات المزارع في منطقة قطابة الشرقية للمزارعين بعد أن تم تطهيرها من الألغام بشكل كامل.


وأكد قائد الفريق 8 مسام استمرار فريقه في مهمته الإنسانية حتى يتم تأمين منطقة الخوخة بشكل كامل من خطر الألغام.
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الكلمات المفتاحية

مسام ساني حوثيين السعودي الخوخة ألغام 2

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