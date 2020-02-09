أخبار ريال مدريد| زيدان يطلب الصفقة المنتظرة.. ومفاجأة بيريز في ميركاتو الصيف و3 مكاسب من موقعة أوساسونا

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 9 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها فوز الملكي على أوساسونا ومواصلة تصدره لجدول الدوري الإسباني.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم تشيلسي مطلوب مجددًا في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ريال مدريد زين الدين زيدان جدد رغبته في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن زين الدين زيدان جدد إهتمامه بضم الفرنسي نجولو كانتي من أجل تدعيم خط وسط الملكي.

وأكد الموقع الإيطالي أن المدير الفني الفرنسي معجب للغاية بنجولو كانتي منذ عدة سنوات ولايزال يطمح في التعاقد معه علماً بأن كانتي البالغ من العمر 28 عاماً ينتهي عقده في 2023.

وذكر الموقع الإيطالي أن نجولو كانتي يلعب في تشيلسي منذ عام 2016 وخاض مع البلوز 163 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 7 أهداف وتبلغ قيمته السوقية 100 مليون يورو.





- صراع أوروبي على نجم باير ليفركوزن

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الكثير من الأندية الأوروبية أبدت رغبتها في الحصول على خدمات كاي هافيرتز نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت 1 الألمانية بأن الكثير من الأندية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع هافيرتز البالغ من العمر 20 عاماً على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن باير ليفركوزن سيطلب 130 مليون يورو من أجل التخلي عن هافيرتز في فترة الإنتقالات المقبلة.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن هافيرتز يلعب مع الفريق الأول لباير ليفركوزن منذ عام 2017 وخاض مع الفريق 131 مباراة وسجل 33 هدفاً وصنع 24 هدف وينتهي عقده في عام 2022.





- نجم ريال مدريد جاهز لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه تم إستبعاد هازارد مرة أخرى أثناء لمواجهة أوساسونا ليواصل غيابه عن الفريق لفترة تصل إلى 80 يوم منذ الإصابة يوم 26 نوفمبر أمام باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد تدرب مع زوملاؤه لكن زيدان لا يراه جاهز للمشاركة في المباريات وأن عودته تأخرت كثيراً عما كان متوقع، حيث كان المتوقع غيابه فقط 3 أسابيع لكنها امتدت لتصل الى أكثر من شهرين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أولوية هازارد الآن هي أن يكون جاهز تمامًا لمواجهة مانشستر سيتي علماً بأن الفريق سيواجه كلا من سيلتا فيجو وليفانتي قبل مواجهة مانشستر سيتي وقد يلعب هازارد فيهما بعض الدقائق.





- ريال مدريد يتجاوز أحزان الخروج من الكأس برباعية في مرمى أوساسونا

قلب نادي ريال مدريد الإسباني تأخره بهدف، لفوز بثلاثية مقابل هدف أمام مضيفه أوساسونا، في اللقاء اللذي شهده ملعب ألسادار بمدينة بامبلونا بأقليم الباسك، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

تقدم اللاعب أوناي جارسيا بهدف مبكر لأوساسونا في الدقيقة 14 ليرد ريال مدريد بهدفين متتاليين عبر إيسكو في الدقيقة 33 وسيرجيو راموس في الدقيقة 38، قبل أن يؤكد لوكاس فاسكيز فوز ريال مدريد بهدف ثالث في الدقيقة 84، ويتبعه لوكا يوفيتش بالهدف الرابع في الدقيقة 92.

في الدقيقة 84 قتل ريال مدريد المباراة بالهدف الثالث، ثم الرابع في آخر لحظات المباراة، ليفوز ريال مدريد باللقاء، ويرفع رصيده للنقطة 52 في صدارة الليجا، ويظل أوساسونا في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.





- نجم ريال مدريد يكشف سر صعوبة مباراة اوساسونا في الليجا

كشف اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق ريال مدريد سر صعوبة مباراة فريق اوساسونا بالرغم من تحقيق الفوز بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الليجا.

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية : "‏جماهير أوساسونا شكلت ضغط كبير، وتحلينا بالهدوء وكنا نعرف ان المباراة ستكون كذلك، ‏ولقد أظهرنا أننا نقاتل من أجل كل شيء".

وأضاف : "‏لقد كانت مباراة خطيرة جدًا، وكنا نعلم انه ملعب صعب للغاية، ‏وعرفنا كيف تسير المباراة وعدنا في النتيجة بشكل جيد".

وتابع : "‏في الاسبوع الماضي شهدنا الخروج من كأس ملك اسبانيا وكانت مباراة معقدة عقليًا، ولكننا أظهرنا أننا قادرون على القتال من أجل كل شيء، وهناك أشياء كثيرة في المستقبل واليوم حصلنا على ثلاث نقاط مهمة للغاية".





- بعد عودته أمام أوساسونا.. زيدان يتحدث عن أزمة بيل "المفتعلة"

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني حقيقة أزمته مع اللاعب الويلزي جاريث بيل مهاجم الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال زيدان في تصريحات صحفية: "بيل لاعب مهم. لقد أظهر ذلك واليوم قدم 60 دقيقة جيدة جدا، ‏ولقد قدم مباراة جيدة في الهجوم والدفاع لم تسعفه لياقته البدنية، ولذلك استبدلته".

وأضاف : "يريد البعض أن تكون هناك مشكلة مع بيل، لكننا لا نملك أي مشكلة، ونريد فقط تحقيق الانتصارات معا هذا الموسم".

وحقق فريق ريال مدريد الفوز على فريق اوساسونا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.





- 150 مليون يورو تفصل كبار أوروبا عن خطف نجم نابولي

أظهر كبار قارة أوروبا اهتمام كبير بالتعاقد مع واحد من نجوم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن هناك صراع كبير بين كبار قارة أوروبا للتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن كوليبالي كان قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي نابولي في نهاية الموسم الجاري لخوض تجربة جديدة مع نادي جديد.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن وجود شرط جزائي في عقد كوليبالي مع نادي نابولي يصل إلى 150 مليون يورو لمن يرغب في ضمه في الصيف.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الشرط الجزائي في عقد كوليبالي مع نادي نابولي يسري فقط على الأندية المتواجدة خارج إيطاليا.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم كوليبالي في الصيف القادم أبرزها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر يونايتد ونادي برشلونة ونادي مانشستر سيتي ونادي باريس سان جيرمان.





- زيدان يعبر عن سعادته والسبب "إيسكو" و"يوفيتش"

عبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق اوساسونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الاسباني.

وقال زيدان في تصريحات صحفية : "أنا سعيدٌ من أجل يوفيتش كما أنه احتاج لهذا الهدف أيضًا، وهو مهاجمٌ تقليدي قد ينجح في القيام بعدة مهام أطلبها منه، ولكن إذا لم يسجل فلن يكون سعيدًا".

وأضاف : "ما زال على يوفيتش التحسن في الفترة المقبلة، ولكنني سعيدٌ لتسجيله الهدف وسوف يكون على ما يرام".

وواصل : "لا أعلم إذا كانت هذه أفضل نسخة لإيسكو، هو مميز جدا ونحتاجه للعب بين الخطوط، وأنا مسرورٌ لتسجيله، وأنا أحبه كلاعب لأنه يفيدنا فنيا، وأكرر أنني سعيد من أجل تسجيله، لكن ما زال عليه العمل بشكل أكبر".



