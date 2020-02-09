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مفوضية الاتحاد الإفريقي تنتقد "صفقة القرن" الأمريكية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:24 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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انتقد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بشدة خطة السلام الأمريكية المزعومة في الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في كلمته أمام القمة السنوية لقادة الاتحاد الأفريقي، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وقال موسى فقي محمد، لقد عانينا جميعًا من حق الفلسطينيين الذي لم يحل بعد في تقرير المصير والكرامة، لقد تم إعداد خطة السلام الأمريكية الإسرائيلية، المسماة "صفقة القرن"، دون أي تشاور مع الفلسطينيين، إنه انتهاك لميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما جاءت تصريحات محمد خلال خطابه الافتتاحي في الدورة الثالثة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أنه علينا أن نشعر بالتوتر الشديد الذي يدعو إليه اتفاق السلام في الشرق الأوسط وما وراءه، لن يتغير التضامن الأفريقي مع شعب فلسطين.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن رؤية الاتحاد الإفريقي لإسكات المدافع لها صلة مباشرة بشعب فلسطين الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً نحن ملتزمون بإسكات بنادق الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني، نحن فخورون بأفريقيا التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بطريقة مبدئية لتحقيق تطلعاتنا لإقامة دولة على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لها، مضيفاً لا يوجد دعم دولي لخطة ترامب الإسرائيلية.

كما تمتعت فلسطين بمركز مراقب في الاتحاد الأفريقي، والقادة الفلسطينيون يخاطبون مؤتمرات القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.

وخاطب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، هذا الحدث، ما وصفه بتضامن إفريقيا الثابت مع شعب فلسطين.

وحذرت بالأمس وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية من تصعيد إسرائيل العسكري المحتمل ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بعد رفضها لخطة السلام الأمريكية التي أعلنت عنها مؤخرًا في الشرق الأوسط.

وأعلنت الوزارة في بيان، لقد أبلغنا السلطة الفلسطينية أن حكومة الاحتلال اتخذت قرارًا بتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني وقيادته، لمعاقبتهم لرفضهم ما يسمى" صفقة القرن".

وأضافت الوزارة، أن القوات الإسرائيلية زادت من عدوانها مؤخرًا عن طريق اقتحام العديد من البلديات الفلسطينية واستفزاز الفلسطينيين من خلال العنف، حيث أدت العواصف الإسرائيلية إلى مقتل محمد الحداد البالغ من العمر 17 عامًا من الخليل، ويزن منذر أبو طبيخ، 19 عامًا من جنين، وخلف عشرات الجرحى.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يدفعون دومًا دماء أطفالهم ثمن أي منافسة انتخابية تجري بين الأحزاب السياسية في إسرائيل"، وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن قمعها للشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.

كما دعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لكبح العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ووقفه على الفور.

​هذا وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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الكلمات المفتاحية

فلسطين صفقة القرن الاتحاد الافريقي اسرائيل إسكات البنادق

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