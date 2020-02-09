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العسقلاني: مصر قامت بعملية انتحارية لمواجهة "كورونا"(فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:56 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن بعض التجار الجشعين يستغلون أي أزمة لتحقيق أرباح مادية، لافتًا إلى أن البعض قام بإشاعة بأن اليانسون مضاد لفيروس كورونا لتحقيق أرباح، معقبًا: "هذا كلام غير منطقي على الإطلاق ولعب بأدمغة الناس". 

ولفت "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هناك حالة هيستيريا إعلامية نتيجة انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، ولا يجب استغلال حاجات الناس، لافتًا إلى أن حالة الهياج المتواجدة في الإعلام غير مبررة على الإطلاق.

وأضاف أن الدولة المصرية قامت بجميع الإجراءات لمنع دخول الفيروس بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن مصر بذلت جهدا كبير في استقدام المصريين من الصين، وقامت بحمايتهم من الفيروس، رغم أن كل دول العالم تخشى من الذهاب إلى الصين، معقبًا: "مصر قامت بعملية انتحارية، ولم يأتي الفيروس مع أي أحد من المصريين". 
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الكلمات المفتاحية

محمود العسقلاني كورونا فيروس كورونا

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