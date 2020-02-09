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"بيلي بورتر" بإطلالة غريبة كعادته يفتتح السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:01 م
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجم "بيلي بورتر" للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري.

وتشهد فعاليات حفل جوائز الاوسكار تقديم مجموعة مميزة من الفنانين لفقرات غنائية، هم، المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية "أيدينا مينزل"، المؤدية لشخصية "إيلسا" بفيلم الرسوم المتحركة الشهير فروزين.

بالإضافة لـ "كريسي ميتز"، والفنان الحاصل على الأوسكار "راندي نيومن"، وأيضا "سينثيا إيريفو"، التي تعتبر مرشحة ليس فقط لجائزة الأوسكار أفضل أغنية، ولكن أيضا لجائزة الأوسكار أفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في فيلم Harriet.

وتقام فعاليات حفل جوائز الأوسكار في اليوم التاسعة من شهر فبراير القادم، ويأتي ضمن أبرز المرشحين لجوائز هذا العام، واكين فينيكس المرشح لأفضل ممثل بدور رئيسي، وآل باتشينو وتوم هانكس وبراد بيت المرشحين لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد.
"بيلي بورتر" بإطلالة غريبة كعادته يفتتح السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd
"بيلي بورتر" بإطلالة غريبة كعادته يفتتح السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd
"بيلي بورتر" بإطلالة غريبة كعادته يفتتح السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd
"بيلي بورتر" بإطلالة غريبة كعادته يفتتح السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd
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