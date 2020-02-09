Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد الباز: وزيرة الصحة سيدة دولة من الطراز الأول

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
علق الإعلامي محمد الباز، على جهود وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في الإجراءات الوقائية التي تتخذها ضد فيروس كورونا، قائلًا إن الدكتورة هالة زايد سيدة دولة من الطراز الأول.

وأشار "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تبذل جهودًا كثيرة لحماية مصر من فيروس كورونا الجديد.

وأكد الإعلامي محمد الباز، أن موقف وزيرة الصحة في استعداداتها الوقائية من فيروس كورونا يستحق الوقوف عندها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد محمد الباز كورونا فيروس كورونا الحماية من فيروس كورونا

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 3 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 3 ساعات

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت HD رابط ماتش برشلونة yalla shoot

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد 9 / 2 / 2020: حقيقة ضم عمر السومة.. بشرى سارة قبل مواجهة صن داونز.. فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر "يلا كورة" Zamalek Today

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مُثيرة للجدل من زيدان عقب الفوز على أوساسونا

منذ حوالي 3 ساعات

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد استجابة الرئيس لعلاج الطفلة حنين.. والدها: "السيسي واحد مننا"‎

الصحة: مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا القاتل.. (فيديو)

هل في مصر فيروس كورونا؟.. وزيرة الصحة ترد

محمد الباز: الدولة تعمل على قدم وساق لمواجهة دخول كورونا إلى مصر

الصحة: خطة متكاملة للحماية من فيروس كورونا

"الصحة": دورات تدريبية على أعلى مستوى للأطباء للتعامل مع كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

08:51 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status