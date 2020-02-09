محمد الباز: وزيرة الصحة سيدة دولة من الطراز الأول

علق الإعلامي محمد الباز، على جهود وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في الإجراءات الوقائية التي تتخذها ضد فيروس كورونا، قائلًا إن الدكتورة هالة زايد سيدة دولة من الطراز الأول.



وأشار "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تبذل جهودًا كثيرة لحماية مصر من فيروس كورونا الجديد.



وأكد الإعلامي محمد الباز، أن موقف وزيرة الصحة في استعداداتها الوقائية من فيروس كورونا يستحق الوقوف عندها.

