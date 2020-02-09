Advertisements
Advertisements
Advertisements

6 ملامح رئيسية لأزمة فيروس "كورونا" القاتل

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
حلمي رمضان
Advertisements

أصبحت أزمة فيروس "كورونا" الجديد ذات صفة عالمية وتهم الكثيرين في شتى أرجاء الكرة الأرضية، وباتت تتضح بعض من ملامح هذا الفيروس، وخاصة بعد شهرها الثاني.

هذا وبدأت قصة فيروس "كورونا" في مدينة ووهان الصينية، ولكن تفاصيله امتدت وتشعبت إلى شتى أرجاء الكرة الأرضية، وبدا الأمر مقلقًا بالنسبة لكثيرين، مع ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 811 ضحية.

*هناك 6 ملامح رئيسية لأزمة فيروس "كورونا" حتى الآن:
1) سهولة رحلات الطيران والسفر بين الدول
أصبح من السهل أن يتنقل الفرد من بلد إلى آخرى عبر الطائرات التي قلصت المسافات، ولكن الأمر لم يكن إيجابيًا في أزمة "كورونا"، إذ كانت وسائل النقل المتطورة هي الطريقة الذي سرع من تفشي هذا الفيروس، إذ انتشر الفيروس في نحو 30 دولة في العالم.

هذا وارتفاع مستوى المعيشة لدى شريحة متنامية من الصينيين، جعل منهم أحد أكبر الأفواج السياحية في العالم، وهو أيضًا ما ساعد في انتشار المرض، خاصة وأن العديد من المصابين لا تظهر عليه الأعراض فورًا بل تأخذ وقتا قد يصل إلى 14 يومًا.

2) الهوس بالأطعمة الغربية
أكدت السطات الصينية، على أن "الإصابات الأولى بفيروس كورونا كانت لأشخاص تناولوا لحوم حيوانات في سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان"، وفي هذا السوق يبيع التجار حيوانات برية وغربية بصورة غير شرعية مثل الخفافيش والثعابين.

وربطت دراستين بين هذين الكائنين وانتشار فيروس كورونا، وتبدو هذه المأكولات غربية بالنسبة إلى كثيرين حول العالم.

3) التكتم لا يفيد مع السوشال ميديا
جاء أول تحذير من احتمال انتشار فيروس كورونا الجديد، عبر كلمات كتبها الطبيب الصيني لي وين ليانج، على موقع "ويبو" الشبيه بموقع "تويتر" في الصين، الذي حذر زملائه من تفشي فيروس مماثل لفيروس السارس، وسارعت السلطات الصينية لإعتقاله.

وتسبب استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في حالة من الرعب بين البعض، ولكنها في نفس الوقت كانت أداة استخدمتها المنظمات المعنية مثل الصحة العالمية وهيئات الصحة في الدول المختلفة للتوعية بشأن الوقاية من الفيروس.

4) مشاركة جميع الدول في مواجهة الفيروس
انضمت العديد من الدول والهيئات إلى الصين في معركة محاربة فيروس "كورونا" القاتل، الذي وصفه البعض بـ"طاعون العصر".

وأرسلت دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيران وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا اللوازم الطبية وغيرها دعمًا للصين، فيما سعت هذه الدول إلى اختبار العقاقير التي يمكن أن تحارب كورونا، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تحاول مراكز الأبحاث الطبية في البلدان المختلفة التوصل إلى لقاح فعال يوقف انتشار هذا المرض.

5) الطبيعة دائما تسبق بخطوة
مهما ظهر لكثيرين أن العالم متقدم على الصعيد الطبي، يظهر فيروس واحد لا يرى بالعين المجردة أن ما تم تحقيقه في عالم الطب ليس سوى البداية في طريق طويل لفهم طبيعة الكائنات الحية وأسرارها.

6) الدرون والذكاء الاصطناعي
لجأت السلطات إلى استخدام الطائرات المسيرة لتوجيه تعليمات للسكان، بشأن ارتداء كمامات طبية أو لعدم الخروج من المنازل وغير من النصائح الضرورية، بواسطة عبارات حازمة لا تتوانى عن التوبيخ والتأنيب أحيانا.

وأظهرت لقطات استخدام طائرة مسيرة لفحص درجات حرارة السكان، خاصة أن الحرارة العالية مؤشر على أعراض الفيروس القاتل، وعلى سبيل المثال، تم استخدام أكثر من 30 روبوتا للتطهير في أجنحة العزل ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات وعيادات الحمى في مستشفيات ووهان الرئيسية، التي تستقبل مصابي فيروس كورونا لتوفير خدمة التطهير على مدار الساعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا فيروس كورونا الطبيب الصينى

أخبار تهمك

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الأحد 9 / 2 / 2020: حقيقة ضم عمر السومة.. بشرى سارة قبل مواجهة صن داونز.. فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مُثيرة للجدل من زيدان عقب الفوز على أوساسونا

منذ حوالي 3 ساعات

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ حوالي 4 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر "يلا كورة" Zamalek Today

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 9 ساعات

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت HD رابط ماتش برشلونة yalla shoot

منذ ساعة و 11 دقيقة

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وول ستريت جورنال: أمريكا تخطط لإجلاء مواطنيها من "ووهان" المنكوبة

في 9 خطوات.. كيف تحمي نفسك من فيروس "كورونا"؟ (فيديو)

الصحة: مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا القاتل.. (فيديو)

80 حالة وفاة ضحايا فيروس كورونا الجديد بالصين

"كورونا" يصل إسرائيل (صورة)

الدول العربية تقوم يإجراءات لمكافحة فيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

08:51 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status