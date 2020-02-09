الدفاع المدني يوجه نصائح للمواطنين من موجة البرد على المملكة

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، تحذيرا للمواطنين من كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة، تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر أو ما دون الصفر المئوي، بحسب تقرير الحالة الجوية الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، وتمتد لتؤثر على منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، اعتبارا من مساء غدٍ (الاثنين).





وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة استخدام وسائل التدفئة الآمنة وعمل الصيانة اللازمة لها، مشددة على ضرورة إشعال الفحم أو الحطب في الخارج بعيدا عن المواد سريعة الاشتعال، وعدم ترك الأبواب والنوافذ مغلقة عند استخدام هذه الوسيلة.





وناشدت المديرية عموم المواطنين والمقيمين متابعة الرسائل الإرشادية والتحذيرية التي تبثها عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي.